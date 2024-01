Filmische Vorstellung: Was ist eigentlich der 13. Frauenpolitische Ratschlag?

Vom 1. bis 3. November 2024 findet in Kassel der 13. Frauenpolitische Ratschlag statt. Was macht ihn aus? Welches Programm ist über die drei Tage geplant? Wer bereitet dieses frauenpolitische Highlight vor? Was stecken wir uns angesichts der aktuellen Lage der Frauen weltweit für Ziele? Wie stärken wir die kämpferische Frauenbewegung von Religion bis Revolution? Welche Leitlinien und Organisationsformen haben sich bewährt? Wie kann man sich konkret einbringen?



Auf dem Youtube-Kanal des Frauenpolitischen Ratschlags findet ihr zwei tolle Filme zum größten selbstorganisierten frauenpolitischen Forum dieser Art: einen 50-Minütigen Film vom 1. Bundesweiten Vorbereitungstreffen des 13. Frauenpolitischen Ratschlags und einen elfminütigen Film über den 12. Frauenpolitischen Ratschlag, der 2019 in Erfurt stattfand. Der Kurzfilm gibt einen lebendigen Eindruck, was einen beim Frauenpolitischen Ratschlag 2024 erwartet. Der längere Film hat eine Inhaltsangabe, die euch zielgenau zu den Fragen und Antworten führt, die euch interessieren.



Nun soll zügig die gemeinsame Vorbereitung angekurbelt werden. Schaut euch dazu gern die Filme gemeinsam an. Beratet und schreibt dem Kämpferischen Frauenrat, welche Gemeinschaftsaufgaben und Foren ihr übernehmen wollt – oder auch, wenn ihr noch Fragen dazu habt. Aus Vorschlägen von euch hat die Koordinierungsgruppe das Motto für den 13. Frauenpolitischen Ratschlag beschlossen: Kämpferisch, solidarisch, international – Frauenpower von Religion bis Revolution!

Hier geht es zum Youtube-Kanal des Frauenpolitischen Ratschlags mit den beiden Filmen