Gelsenkirchen: Rauschende Karnevals-Party am 3. Februar

Sie startet mit Helau und Alaf am Samstag, dem 3. Februar 2024, ab 19.00 Uhr. Wir sind gerade dabei, unsere schönen Werbeplakte in den Geschäften in Gelsenkirchen-Horst auszuhängen und haben verschiedene Vorverkaufsstellen eingerichtet.

Mit den Mädels in meinem Turnverein wollen wir als Gruppe auflaufen. Das gemeinsame, witzige, selbst entworfene Kostüm wird natürlich noch nicht verraten. Lasst euch überraschen! Nehmt selber teil an der Kostümprämierung für Gruppen und für Einzeljecken. Ladet eure Freunde und Nachbarn ein. Kommt mit Kind und Kegel und freut euch auf leckeres Essen. Es gibt Original Thüringer Bratwürste und neapolitanische Pizza, kühle Getränke, Tanz und Schlager, Mitmachtänze und Büttenrede – eben eine rauschende Karnevalsparty.

Der Eintritt kostet 5,-/ 3,- Euro an der Abendkasse und 3,-/2.-Euro im Vorverkauf.

Hier der Flyer