"Gut, dass die Rote Fahne selbstkritisch Stellung genommen hat"

Der Leserbrief bezieht sich auf diese Stellungnahme und Diskussion "Die Kritiken am Artikel zu Habeck sind berechtigt"

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Roten Fahne,

ich finde es gut, dass zu den Berichten über die Bauern-Demonstrationen selbstkritisch Stellung bezogen wird. Öffentlich, und das unterscheidet doch die Rote Fahne von Bild-Zeitung und Co.

Ich selber lebe in einem Ort mit 13 000 Einwohnern. Ländlich geprägt und viele Menschen, die in der Industrie arbeiten. Habe die Aktivitäten der Bauern live vor dem Haus erlebt. Ich gestehe, von Anfang an mit einem unguten Gefühl. Deutschland-Fahnen, "Ampel hängt"-Transparente usw. Keine einzige Forderung gegen die globalen Lebensmittel-Konzerne, die die Klein- und Mittelbauern kaputt machen. Bei den Kundgebungen waren schlagartig Speditionen, Großbauern und weitere großbäuerliche Firmen dabei. So viele kleine Bauern gibt es gar nicht. Gestehe mir selbst ein, hätte auch reagieren können und was schreiben.

Viele Grüße

Klaus-Jürgen