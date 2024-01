Handball-Europameisterschaft in Deutschland

Titelanwärter noch enger zusammengerückt - alles ist möglich

Die Handball-Europameisterschaft in Deutschland, dem „Mutterland des Handballs“, ist am Donnerstag fulminant in die Hauptrunde gestartet: In einem an Dramatik kaum zu überbietenden Spiel setzte sich die deutsche Mannschaft gestern mit 26:24 Toren gegen Island durch.

Von hk