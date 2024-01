Bei Eiseskälte arbeiten?

Die Arbeitsstättenverordnung gibt mindestens 17 °C bei mittelschweren Arbeiten im Stehen oder Gehen vor. In Halle C bei Hella in Recklinghausen herrschten letzte Woche teils nur 13 °C.



Es kann ja von der armen Werksleitung wirklich nicht verlangt werden, dass defekte Rolltore zügig repariert werden. Sie meinen wohl: Wer es so lange bei Hella ausgehalten hat, der hält auch solche Temperaturen aus.