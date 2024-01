Ist der Kollaps von Strömungen wie der AMOC noch aufzuhalten?

Auf Seite 408 wird der Polar- und Meeresforscher Victor Smetacek zitiert: „Wenn die (großen Eisschilde) mal richtig anfangen zu schmelzen – daran kann sich die Menschheit nicht anpassen.“ Im Juli 2023 prognostizierten Peter und Susanne Ditlevsen in einer Arbeit an der Universität Kopenhagen den Zusammenbruch der AMOC für die Mitte des Jahrhunderts. Für den Fall des Zusammenbruchs warnt das Forscherteam vor der Möglichkeiteines zusätzlichen starken Anstiegs des Meeresspiegels an den Küsten, vor gewaltigen Wetterextremen und dem Kollaps von Ökosysten im Meer. "Anknüpfend an diese Veröffentlichung", so heißt es auf Seite 397 von "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!" "schrieb der Klimaforscher Stefan Rahmstorf, der zuvor die verharmlosende Einschätzung des IPCC geteilt hatte, selbstkritisch: 'Jahrzehnte wurde das Risiko von der Wissenschaft - auch von mir - in die Kategorie 'geringe Eintrittswahrscheinlichkeit, aber verheerende Folgen' einsortiert. ... Zusammengenommen zeigen die neueren Studien, dass der Kipppunkt wahrscheinlich deutlich näher ist als bisher gedacht.'"