Gelsenkirchen

MLPD lädt herzlich ein zum Politischen Aschermittwoch!

Am 14. Februar ist es wieder soweit: Eine gute Tradition der Arbeiterbewegung hält Einzug in den Kultursaal der Horster Mitte in Gelsenkirchen. Es ist Zeit für den Politischen Aschermittwoch!

Von Rote Fahne Redaktion