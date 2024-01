„Ich finde es gut, dass ihr so wissenschaftlich an die Frage herangeht“

Dabei war es teilweise harter Stoff – die globale Umweltkatastrophe hat begonnen und verschiedene Zerstörungs- und Selbstzerstörungsprozesse sind damit eingeleitet worden. Diese wirken auch weiter, selbst wenn die Einheit von Mensch und Natur sofort zur gesellschaftlichen Leitlinie würde – was erst im echten Sozialismus möglich ist. Trotzdem ist der Kampf für den Sozialismus die einzige „Chance“ für die Rettung der Menschheit.

Die Diskussion machte deutlich, dass das wissenschaftliche Herangehen des Buchs im Widerspruch dazu steht, dass „Klimaschutz“ oft als persönliche und moralische Frage behandelt wird: Fährt man Auto oder Fahrrad? Was isst man? Wohin fährt oder fliegt man in den Urlaub? Es wird alles auf die persönliche Lebensweise abgewälzt – ganz im Interesse der Herrschenden, denn so werden die Hauptverursacher der Umweltkatastrophe, die internationalen Übermonopole, aus der Schusslinie genommen. Daraus entsteht bei den Arbeitern berechtigte Kritik an der Abwälzung der Krisenlasten auf sie, aber oft auch das Gefühl: „Wir ändern daran sowieso nichts“. Daran setzt die AfD mit ihrer Demagogie an und versucht, die berechtigten Kritiken in eine reaktionäre Richtung zu lenken – was im Endeffekt die Menschheit in den Untergang führen würde.

Angesichts der Hochwassersituation war ein wichtiger Gesichtspunkt in der Diskussion, dass in solchen Katastrophensituationen die Solidarität und der Zusammenhalt wachsen. Das ist auch eine wichtige Antwort auf die Frage, was man denn machen kann: enger zusammenrücken, sich organisieren und gemeinsam kämpfen – für Sofortmaßnahmen und für die Perspektive des echten Sozialismus. Bei der Veranstaltung wurden drei Bücher verkauft. Beim gemeinsamen Mittagessen wurde die Diskussion weitergeführt.