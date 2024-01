Programm fortschrittlicher Wissenschaft und Kultur erschienen

Vom 24. bis 29. März findet wieder die Wochentagung der Offenen Akademie im Arbeiterbildungszentrum in Gelsenkirchen statt. Hervorragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Aktivisten aus der Arbeiter-, Umwelt-, Frauen- und internationalistischen Bewegung werden zu aktuellen brisanten Themen kritischer fortschrittlicher Wissenschaft erwartet: So wird einer der international führenden Kritiker der Urknall-Theorie, Eric Lerner aus den USA, nicht nur aufzeigen, dass die Urknalltheorie widerlegt ist, sondern auch, wie wichtig eine andere Sichtweise auf die Entwicklung des Kosmos ist. Prof. Dr. Jutta Weber aus Paderborn setzt sich angesichts der Diskussion über die begonnene Umweltkatastrophe mit technokratischen Anpassungsvorstellungen auseinander und damit, wie eine echte gesellschaftliche Transformation aussehen könnte. Dem Wesen der Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft wird in einem Beitrag zweier junger Wissenschaftler, Maria Grein und Fabian Grötsch, auf den Grund gegangen

Einen Brennpunkt stellen die wachsende Aufrüstung, Kriegsentwicklung und die Gefahren eines Dritten Weltkriegs dar. Einer der Referenten zu diesem Thema ist Jürgen Wagner von der Tübinger Informationsstelle Militarisierung (IMI), der sich mit dem Zusammenhang der Aufrüstung und den machtpolitischen Ambitionen Deutschlands auseinandersetzt. Prof. Dr. Karl Hans Bläsius aus Trier untersucht die wachsenden Gefahren des Kriegs durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz bis hin zum Einsatz von Atomwaffen.



Auch Vertreter der Arbeiterbewegung werden wieder als Referenten auf der Offenen Akademie zu Gast sein. Dazu gehören Claus Weselsky, Vorsitzender der Gewerkschaft der Eisenbahner mit einem Beitrag zum Kampf für die 35-Stunden-Woche, ebenso wie die Internationale Koordinierungsgruppe des Hafenarbeitererfahrungsaustausches zum selbstständigen Streik im Hamburger Hafen 2023 und zu seiner Bedeutung.



Hier gibt es die komplette Pressemitteilung