Abmelde-Terror, 50er-Takt! Was steckt dahinter?

In den letzten Wochen wurden über 100 Kolleginnen und Kollegen abgemeldet. Auf Deutsch: entlassen! Oft mit der Begründung: Krankheit oder angebliches Fehlverhalten. Das darf keine Erklärung sein.

Jeder ist mal krank, auch länger. Es ist der Versuch, den Kollegen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Über 100 Leute. Das sind 10 Prozent der Leiharbeiter. Fast keine neuen kommen! Es war eine Lüge, als Personalvorstand Wangemann im Juli sagte, die nicht Übernommenen sollen 36 Monate bleiben.

Was steckt dahinter? Schon länger gibt es Informationen, dass Stellantis die Umstellung auf 50 Autos in der Stunde plant und gleichzeitig eine Schicht streichen will. Stellantis will auch ein neues flexibles Schichtsystem. Der Blitz berichtete mehrfach.

Bis jetzt ist der konkrete Inhalt geheim. Aber alles sieht danach aus, dass mehrere 100 Leute in der Produktion entlassen werden. Die restlichen sollen mehr und flexibler ackern! Wir fordern: Stopp der Abmeldungen und Offenlegung aller Pläne! Keine Verhandlungen über die Arbeitszeit! Der Kampf um die Übernahme muss weitergehen!