Gegen Ende letzten Jahres kamen die Jahresabrechnungen für Versicherung oder Heizung. Nichts wird billiger, alles ist teurer geworden. Die Regierung sagt, die Inflation würde sinken. Auf „nur“ noch gut 4 Prozent. So können nur Leute reden, die ihre Rechnungen nicht selbst bezahlen. Die 4 Prozent kommen auf die Preissteigerungen von 2021 und 2022 oben drauf. Du gehst zu Lidl und bekommst für 80 Euro den Wagen schon lange nicht mehr voll.



Auch die 4 Prozent sind gelogen. Die Regierung hat einen neuen Begriff erfunden: „Kerninflation“. Nicht mehr eingerechnet werden die Preise für Lebensmittel und Energie! Gerade das, was am teuersten ist. Das ist wie Miete zahlen ohne Heizung, frühstücken ohne Essen! Da kommst du vielleicht auf 4 Prozent. Unsere Lohnerhöhung vom August letzten Jahres ist in Wirklichkeit schon weg. Die Forderung nach 500 Euro Lohnnachschlag im Monat ist genau richtig.