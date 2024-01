Reicht das Umweltwissen der AfD denn nicht mal zum Hobbygärtner?

Stimmt: es gab schon immer natürliche Schwankungen des Klimas, die sich über Jahrmillionen entwickelt haben. Aber die heutige Erwärmung der Temperatur auf der Erde geht eindeutig auf den Einfluss des Menschen zurück. Kohlendioxid (CO 2 ) ist ein allgegenwärtiges Gas, das wie eine Käseglocke dafür sorgt, dass die Wärme durch die Sonneneinstrahlung nicht sofort wieder ins All abgestrahlt wird. Diesen Treibhauseffekt kennt jeder Hobbygärtner, wenn er im Frühjahr auf der Fensterbank die ersten Pflänzchen zieht.

Erhöht sich der CO 2 -Gehalt in der Erdatmosphäre, macht das die Käseglocke immer dichter. Der Gehalt wiederum steigt, weil das in fossilen Brennstoffen (Torf, Kohle, Erdöl, Erdgas) über Jahrmillionen gebundene CO 2 durch die Verbrennung freigesetzt wird. "Die jedes Jahr verbrannte Menge entspricht etwa dem, was sich zur Zeit der Entstehung der Lagerstätten von Öl und Kohle in rund einer Million Jahre gebildet hat«, analysierten Mitarbeiter des Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. (Stefan Rahmstorf und Hans Joachim Schnellnhuber, »Der Klimawandel, S. 33/34; in „Katastrophenalarm ...“, S. 26 f.) In einem Jahr verbrennen, was sich in einer Million Jahre gebildet hat - das soll keinen Einfluss auf die Natur haben?

Im Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen“ wird analysiert: „Die Konzentration von Kohlendioxid (CO 2 ) in der Atmosphäre stieg seit dem Jahr 1750 (...) um 50 Prozent (…) im Jahr 2022. In den 10 000 Jahren davor war sie annähernd konstant (…) Dabei fällt ein sprunghafter Anstieg des atmosphärischen CO 2 -Gehalts von 1990 bis 2022 um 17,8 Prozent auf. Im selben Zeitraum stieg auch die globale Durchschnittstemperatur der Erdoberfläche beschleunigt an.“ (S. 350)

Wenn es in seinem Treibhaus zu warm und zu feucht wird, nimmt unser Hobbygärtner den Deckel ab. Die Erdatmosphäre hat keinen Deckel zum Abnehmen. Deshalb nehmen Waldbrände zu, schmelzen die Polkappen, entwickeln sich lebensfeindliche Temperaturen. Weil es die AfD nicht mal zum Hobbygärtnern bringt, könnte man bedauernd die Schultern zucken. Aber es ist viel schlimmer. Sie leugnet bewusst und wider besseren Wissens die Klimakatastrophe, denn ihre „Argumentation“ im Bundestag ist überschrieben mit der Forderung nach „Aufkündigung aller internationalen Klimavereinbarungen“. Warum wohl? Weil das ohne Rücksicht auf Mensch und Natur den Profit für die Kapitalisten erhöht, denen sie sich besonders verpflichtet fühlt!

Die MLPD fordert in ihrem Sofortprogramm unter anderem: