Saskatchewan: Lehrerinnen und Lehrer streiken für bessere Arbeitsbedingungen

Am Dienstag legten in der kanadischen Provinz Saskatchewan rund 13.500 Lehrerinnen und Lehrer in öffentlichen Schulen für einen Tag die Arbeit nieder, viele Schulen blieben geschlossen. Seit Monaten haben Verhandlungen mit der Regierung zu keinem Erfolg geführt. Die Lehrer beklagen zu niedrige Löhne und die kontinuierlich gestiegenen Klassengrößen. Die Klassengrößen erreichen inzwischen an öffentlichen Oberschulen oft mehr als 30 Schüler, bei gleichzeitiger Zunahme der Komplexität in der Schülerschaft. Die Lehrergewerkschaft Saskatchewan Teachers’ Federation (STF) hatte zu Kundgebungen und Demos in 39 Orten aufgerufen.