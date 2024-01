"Gaza soll leben" - Solidarität International führt Spendensammlung eigenständig weiter

Die United Front hatte ihre Beteiligung an der Spendensammlung von vorne herein bis Jahresende 2023 befristet. SI konnte die Kontakte der United Front in das Kriegsgebiet übernehmen und wird so in bewährter Weise Spenden zeitnah direkt vor Ort nach Gaza bringen können. Spenden sind weiterhin dringend notwendig: Gaza soll leben!

In dem aktualisierten Spendenaufruf der Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International (SI) heißt es:

"Solidarität International e.V. (SI) und die United Front Deutschland haben gemeinsam die Spendensammlung „Gaza soll leben!“ organisiert. Es konnten an Kooperationspartner der United Front Deutschland bis Ende Dezember letztes Jahr 30.000 EUR überwiesen werden. Vor Ort ist die Lage extrem schwierig. Unsere Partner berichten, dass sie weiter lebensnotwendige Basisgrundversorgung betreiben, es aber am Nötigsten fehlt. Viele Menschen nehmen nur eine Mahlzeit alle zwei bis drei Tage zu sich. Die Lage hat sich so stark verschlechtert, dass massenhaft Menschen hungern und dursten.

Das Leid der Zivilbevölkerung hat apokalyptische Ausmaße angenommen. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes: »Die Aufforderung der israelischen Behörden, die Menschen in Gaza-Stadt sollten unverzüglich ihre Häuser verlassen, sowie die lückenlose Belagerung, die ihnen ausdrücklich Nahrung, Wasser und Strom vorenthält, sind nicht vereinbar mit dem humanitären Völkerrecht.« Die Sprecherin des UN-Büros für Menschenrechte, Ravina Shamdasani, weist darauf hin, dass der Aufruf zur Evakuierung als kollektive Bestrafung illegal und strikt verboten ist. Die Bevölkerung auszuhungern ist ein Kriegsverbrechen!

Unsere Partner sprechen von einer "Vollkatastrophe" in Gaza. Sie verurteilen Kriegsverbrechen Israels ebenso wie der Hamas. Dieser furchtbare Krieg der Netanjahu-Regierung gegen das palästinensische Volk muss sofort beendet werden! Das palästinensische Volk hat das Recht auf Widerstand gegen die jahrzehntelange Politik der völkerrechtswidrigen Besatzung, Unterdrückung und Ausbeutung durch Israel. Unsere Solidarität gilt dem Kampf des palästinensischen Volkes für sein Selbstbestimmungsrecht: Gaza soll leben! Sofortiger Waffenstillstand!

Spendenkonto: Solidarität International

IBAN: DE 86 5019 0000 6100 8005 84

Stichwort: Gaza soll leben

Hier der aktualisierte Spendenaufruf in voller Länge im pdf-Format

Die MLPD unterstützt diese Spendensammlung für die Menschen in Gaza und ruft gleichzeitig dazu auf, für die internationalistische Arbeit der MLPD zu spenden. Wir machen eine unermüdliche und bewusstseinsbildende Arbeit zu Gaza und dem palästinensischen Befreiungskampf. Aber auch in anderen Regionen der Welt hat die MLPD vielfältige Kontakte und z. B. eine ganze Reihe von Einladungen für Besuche im nächsten Jahr und Interesse an Übersetzungen von Literatur der MLPD.

Spendenkonto der MLPD bei der GLS-Gemeinschaftsbank: IBAN DE76 4306 0967 4053 3530 00 Stichwort: Internationalistische Arbeit