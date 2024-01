Toulouse: Bauern protestieren mit Mist gegen Agrarpolitik

In der südfranzösischen Stadt Toulouse protestierten am Dienstag 1.000 Bauern mit 400 Treckern aus der Region Midi-Pyrenées gegen die Agrarpolitik der französischen Regierung. Sie verteilten Heu und Mist in der Stadt und auf Kreuzungen und legten so auch anhaltend den Verkehr lahm. Vor der Regionalbehörde landeten mehrere Wagenladungen Mist. Die Bauern protestieren gegen die hohen Steuern und sinkende Einkommen durch höhere Treibstoff- und Futterkosten. An anderen Stellen in der Region versammelten sich Bauern vor Supermärkten und beklagten, dass diese die Preise für die Erzeuger drückten.