Weltweit viele Pro-Palästina-Demos am Wochenende

Am Samstag, dem 13. Januar 2024, war wieder "Global Day of Action for Gaza" - ein internationaler Protesttag nach rund 100 Tagen Krieg in Gaza, und über 23.000 Toten. In vielen Ländern organisierten Bündnisse Demonstrationen, so in Basel, London und Washington. In Basel hatten über 80 Organisationen aufgerufen, und Tausende beteiligten sich mit den Sprechchören «Ceasefire now», «Viva viva Palästina» und «Palestine will be free». Die Zahlen: 2.500 (Polizei), 5.000 (Veranstalter). In London waren geschätzt 200.000 Menschen auf der Straße - es war erstmals seit Wochen wieder zu einer nationalen Demonstration aufgerufen worden. Angesichts der aktuellen Zuspitzung gab es auch zahlreiche Plakate gegen die Luftangriffe der USA und Großbritanniens auf den Jemen. In Washington beteiligten sich rund 100.000 Menschen mit unzähligen Palästina-Flaggen an der Demo und forderten den sofortigen Waffenstillstand.