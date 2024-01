Vom Landhaus Adlon zum Landhaus Önkfeld: WerteUnion gründet Unternehmerverband

Adlon: Vertreter der WerteUnion stammten aus dem Oberbergischen Kreis

An dem neofaschistischen Geheimtreffen bei Potsdam hatten auch zwei Mitglieder der WerteUnion teil genommen – wie sich nun heraus stellt, stammten beide aus dem Oberbergischen Kreis, zu dem auch Radevormwald gehört. Ob sie aus Radevormwald kamen, ist noch offen. Dr. Carsten Brodesser, Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes, wollte „aus formellen Gründen“ die Namen der Mitglieder nicht öffentlich nennen. Eines sei bereits ausgetreten, das zweite solle Stellung nehmen. Der Kreisvorstand der CDU will sich in seiner nächsten Sitzung damit befassen.

Wie ebenfalls jetzt bekannt wurde, war es auch nicht der erste Termin von Maaßen in Radevormwald. Bereits am 1. September 2023 hielt er vor geladenen Gästen eine Vortrag mit dem Titel „Endspiel um Deutschland“.

Dementsprechend urteilt der Runde Tisch gegen Rechts Radevormwald in seiner heutigen Pressemitteilung: „Die Vorgänge im Landhaus Önkfeld sind eine Widerspiegelung der neofaschistischen Geheimkonferenz im Landhaus Adlon bei Potsdam“. Radevormwald entwickele sich zu einem überregional bedeutsamen Netzwerk-Knoten neofaschistischer Gruppen „von der gewaltbereiten faschistischen Kameradschaftsszene, über die parlamentarisch wirkenden Faschisten der AfD und die wissenschaftsfeindliche ‚Querdenker‘-Bewegung, bis hin zum national-konservativen Spektrum und Elementen des Kapitals und Mittelstands mit zunehmend faschistischem Charakter.“

Das LF – Linke Forum in Radevormwald, eine Gründungsorganisation des Internationalistischen Bündnisses, wies darauf hin, dass der Hintergrund von Maaßen in der weiteren Diskussion beachtet werden muss: „Maaßen war nicht trotz, sondern wegen seiner faschistischen Gesinnung Präsident des Inlandsgeheimdienstes, des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Der Charakter dieser Behörde hat sich immer wieder gezeigt, sei es bei der Vertuschung neofaschistischer Terrornetzwerke wie dem NSU oder der Verfolgung fortschrittlicher Kräfte.“ Der Verfassungsschutz habe immer auf der Seite der Reaktion gestanden, deshalb dürfe man sich bei der Bildung antifaschistischer Bündnisse nicht auf ihn berufen und dem Extremismus-Begriff nicht auf den Leim gehen, der nur dazu dient, den Antifaschismus zu spalten.