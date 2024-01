Frage

Ich verstehe nicht den Zusammenhang zur Ausbreitung des Ozonlochs. Im Buch heißt es sinngemäß: „Die Atmosphäre heizt sich auf und dadurch kühlt sich die Stratosphäre ab.“ Welche physikalischen Zusammenhänge wirken, damit sich die Stratosphäre abkühlt? Bei der Abkühlung der Stratosphäre wird Cl als Katalysator aktiver und 2 O3 spaltet sich auf in 3 O2. O2 sinkt in die Atmosphäre und die Ozonschicht dünnt aus. Das kann man dem Buch „Katastrophenalarm“ entnehmen! Aber die Abkühlung der Stratosphäre bleibt unklar.

Antwort

Verursacht wird die Abkühlung der oberen Stratosphäre hauptsächlich durch zunehmendes CO 2 . Dieses Treibhausgas hält Wärmestrahlung in der Troposphäre zurück, womit weniger langwellige Strahlungsenergie in der Stratosphäre ankommt.

Frage

Was sind das für Nachfolgestoffe von FCKW, die noch schädlicher sind als diese? Gibt es unschädliche Alternativen? Dann müssten diese ins Sofort- und Schutzmaßnahmen-Kampfprogramm aufgenommen werden.

Antwort

Es gibt Alternativen zu FCKW, die zwar nicht mehr schädlich für die Ozonschicht sind, jedoch andere schädliche Auswirkungen haben. In der Elektronikindustrie wird momentan Stickstofftrifluorid/ Nitrogentrifluorid eingesetzt. NF3 ist jedoch 17.000 mal stärker treibhauswirksam als Kohlendioxid und bleibt bis zu fünf Mal länger in der Atmosphäre. Bei den Kältemitteln werden Propan, Butan, Pentan, Ammoniak, 2,3,3,3-Tetrafluorpropen oder Kohlendioxid verwendet. Diese Mittel sind allerdings feuergefährlich bzw. ätzend und giftig. Zu wirklich umweltschonenden Alternativen habe ich nichts gefunden!

Frage

Warum ist die Zerstörung der Ozonschicht irreversibel (S. 360), wenn vorher geschrieben ist, dass die Sonne die Ozonschicht selber wieder herstellt?

Antwort

Die Ozonschicht wird in rasantem Tempo zerstört gegenüber der Möglichkeit der Sonne, sie wieder herzustellen. Das Gleichgewicht ist völlig aus den Fugen. Seit der Entdeckung des Ozonlochs hätten sofort Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die schützende Ozonschicht nicht weiter auszudünnen. Es gab und gibt viele Möglichkeiten und Vorschläge, wie die Schädigung eingedämmt werden könnte, was unbedingt notwendig wäre. Verbot von Treibhausgasen, Spraydosen, FCKW (Prof. Rosin), konnte sich erst gegen heftige Anfeindungen und Widerstand durchsetzen und wird auch nur völlig halbherzig umgesetzt.

Immer wieder werden Fake news verbreitet, dass sich das Ozonloch wieder schließt, insbesondere von Rechten, AfD usw., um uns glauben zu machen, alles wäre nicht so schlimm. Das bezieht sich auf die minimalen Tendenzen, die oben beschrieben sind. In Australien und Neuseeland sind die dramatischen Folgen heute schon sichtbar, zwei von drei Australiern bekommen Hautkrebs, 1500 sterben jährlich. In den 1970er-Jahren gab es Sonnenmilch mit Lichtschutzfaktor bis ca. 10, der musste dann ständig weiter erhöht werden bis 50 usw.

Der „Segen" der Sonne für das Leben auf der Erde kehrt sich unter den kapitalistischen/ imperialistischen Bedingungen in einen Fluch um.