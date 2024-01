Die Karadeniz Holding, ein türkisches Monopol, das in der Türkei in Energie und andere Bereiche investiert, ist ein Energiemonopolist, der vor allem Strom für afrikanische Länder produziert.



Das Unternehmen besitzt 36 Schiffe, die Strom erzeugen. Bei der Stromerzeugung werden Gas, Diesel und andere Brennstoffe verwendet, die die Natur verschmutzen.

Die Nachrichten auf seiner Website und in den lokalen Zeitungen Afrikas lauten wie folgt:

"Seit 2010 wurden 36 Motorschiffe gebaut und eine Gesamtkapazität der Flotte von mehr als 6000 MW erreicht. Darüber hinaus deckt die Powership-Flotte 23 Prozent des Strombedarfs von Ghana, 10 Prozent des Strombedarfs von Mosambik, 60 Prozent des Strombedarfs von Gambia, 80 Prozent des Strombedarfs von Sierra Leone, 100 Prozent des Strombedarfs von Guinea-Bissau, 15 Prozent des Strombedarfs von Senegal, 10 Prozent des Strombedarfs von Guinea-Conakry und 7,5 Prozent des Strombedarfs von Côte d'Ivoire. Im Jahr 2018 deckte es 15 Prozent des Energiebedarfs des Irak, 16 Prozent des Energiebedarfs Sambias und 25 Prozent des Energiebedarfs des Libanon bis 2021. "¹ Außerdem liefert es Strom nach Indonesien, Kuba und Brasilien sowie in viele andere Länder.²

"Das tägliche Leben in der Hauptstadt von Guinea-Bissau wurde empfindlich gestört, als das türkische Energieunternehmen Karpowership (das ist Karadeniz, Anm. d. Red.) zu dem drastischen Schritt griff, die Stromlieferungen nach Bissau wegen unbezahlter Rechnungen in Höhe von mindestens 15 Millionen US-Dollar (12 Millionen Pfund) einzustellen.



Die am Dienstag in Kraft getretene Maßnahme hat dazu geführt, dass mehr als 400.000 Einwohner der Hauptstadt ohne Strom sind und sogar die Radiosender in der Stadt zum Schweigen gebracht wurden.



Karpowership, ein weltweit führendes Unternehmen für den Betrieb schwimmender Kraftwerke, ist in vielen afrikanischen Ländern präsent und deckt einen großen Teil des dortigen Strombedarfs.



Dieser beispiellose Stromausfall in Bissau erinnert an eine ähnliche Aktion des Unternehmens im vergangenen Monat, als es die Stromversorgung der Hauptstadt von Sierra Leone, Freetown, wegen einer unbezahlten Rechnung in Höhe von 40 Millionen Dollar unterbrochen hatte."³

Eine rücksichtslose Praxis eines imperialistischen Monopols. Auf der einen Seite wird die Natur verschmutzt und auf der anderen Seite wird den Menschen der Strom mit der Begründung "unbezahlter Rechnungen" abgestellt. Darüber hinaus kämpfen Umweltaktivisten gegen das Abkommen mit Südafrika. Sie fordern von der Regierung und dem Strommonopolisten EKSOM, das Abkommen zu brechen.⁴