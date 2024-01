Macht mit beim REBELL! Jetzt Material bestellen

Wir rufen auf:

Macht mit in den REBELL-AGs "Mensch und Natur retten - echter Sozialismus!". Der Kapitalismus bedroht die Existenz der Menschheit. Mittlerweile hat eine globale Umweltkatastrophe begonnen. Es ist Zeit für ein anderes Gesellschaftssystem – den echten Sozialismus. Darum wollen wir eine sozialistische Jugendbewegung aufbauen, die auch praktisch unter Beweis stellt, dass die Zukunft der Jugend im echten Sozialismus liegt, und die klare Kante zeigt gegen Rechtsentwicklung und AfD. In der AG bereiten wir das 21. Internationale Pfingstjugendtreffen vor, dass am 18./19. Mai in Truckenthal/Thüringen stattfindet. Also: Mach mit!

Unsere Trümpfe:

Wir verschaffen uns Durchblick. Wir machen uns breit bekannt. Rebellion ist gerechtfertigt! Wir sind finanziell unabhängig!



Hier findet ihr eine Mitmachliste zum Ausdrucken



Ihr könnt bei der Verbandsleitung folgendes vorbestellen:

Buttons mit der Forderung "AfD-Verbot jetzt!". Sie kosten 1 Euro pro Stück, zuzüglich Versandkosten. Aufkleber mit der Losung "Für eine sozialistische Jugendbewegung", die gegen Spende (ca. 5 Ct/Stück) vertrieben werden. Wir können auf Bestellung auch ein Stoff-Transparent "Für eine neue sozialistische Jugendbewegung!" anfertigen. Sie kosten 45 Euro.

Das Transparent und die Buttons können hier auf der REBELL-Homepage betrachtet werden