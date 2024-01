Chatkontrolle stoppen – aber wie?

Gegen diese Pläne gibt es bereits entwickelte Proteste. Ein Bündnis von 133 Aktivisten und Organisationen veröffentlichte am 8. Juni 2022 einen offenen Brief, in dem sie das Vorhaben kritisierten und den sofortigen Stopp forderten. Ein weiterer offener Brief von rund 300 Wissenschaftlern positionierte sich am 4. Juli 2023 ähnlich. Auch ein Rechtsgutachten, welches von den Grünen und Piraten im EU-Parlament in Auftrag gegeben wurde, sowie selbst eine Stellungnahme des Wissenschaftlichen Dienstes des EU-Parlaments kommen zu dem Schluss, dass die Pläne gegen bestehende Menschen- und Grundrechte verstoßen.

Allen gemeinsam ist, dass sie zwar zu dem richtigen Schluss kommen: „Mit der Chatkontrolle wird ein Überwachungspaket geschaffen, das sich gegen die gesamte Bevölkerung der EU richtet.“ (https://chat-kontrolle.eu/). Sie beschränken sich aber dennoch darauf, die Methode als ungeeignet in Frage zu stellen: „Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden Kinder nicht besser schützen. Stattdessen verengen sie den Blick auf technokratische Überwachungsinstrumente, die unverhältnismäßig unsere Grundrechte einschränken.“ (ebenda). Dementsprechend beschränken sich die Proteste im Wesentlichen auf offene Briefe an Abgeordnete, Petitionen und Protestaktionen vor dem Bundestag. Sie verzichten aber weitgehend auf die Mobilisierung der Massen zum aktiven Widerstand.



Tatsächlich muss man dieses Vorhaben vom Klassenstandpunkt aus analysieren. Die Legalisierung der Überwachung der Masse der Bevölkerung ist kein Fehler, sondern der beabsichtigte Zweck dieses Gesetzes. Den Herrschenden ist nicht entgangen, dass ein wachsender Teil der Menschheit sich nicht länger mit einer Welt mit wachsender Armut und Inflation, Weltkriegsgefahr und begonnener Umweltkatastrophe abfinden will. Die Menschen suchen nach einer Gesellschaftlichen Alternative, die Offenheit für den Sozialismus wächst. Dem begegnen die Herrschenden mit zunehmender Repression und Faschisierung des Staatsapparats. Offene Gewalt z.B. bei Pushbacks im Mittelmeer geht dabei Hand in Hand mit dem Abbau demokratischer Rechte und Freiheiten. Allerdings ist die MLPD natürlich auch nicht dafür, dass alles im Netz erlaubt sein soll. Gegen Kinderpornographie, faschistische Propaganda - manchmal hängt hier beides durchaus auch zusammen - etc. muss ein entschiedener Kampf geführt werden. Gegen das Genannte sind die Protokolle allerdings kein probates Mittel.