Pressemitteilung der MLPD Gelsenkirchen-Gladbeck

Für das Verbot der AfD! Heraus zum antifaschistischen Protest gegen die AfD am Samstag, 27. Januar

Nach den Enthüllungen über ein faschistisches Geheimtreffen bei Potsdam, wo Pläne zur Massendeportation von Migranten debattiert wurden, beteiligten sich in den letzten Tagen beeindruckende 1,5 Millionen Menschen an Massenprotesten gegen die Gefahr des Faschismus. In Gelsenkirchen ruft ein Aktionsbündnis auf, am Samstag, den 27. Januar, ab 17 Uhr am Heinrich-König-Platz gegen Hass, Hetze und AfD zu protestieren. Konkreter Anlass ist, dass die AfD Gelsenkirchen provokativ im Bürgersaal des Hans-Sachs-Hauses zu einem „Bürgerdialog“ einlädt.