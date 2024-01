Gelsenkirchen

6.500 demonstrieren gegen AfD - MLPD und Internationalistisches Bündnis Aktivposten im Kampf gegen Faschismus

Die Massenproteste am 27. Januar in Gelsenkirchen wurden mit einer kämpferischen Auftaktkundgebung des Internationalistischen Bündnisses eröffnet. In Sichtweite des Hans-Sachs-Hauses machten rund 200 Antifaschistinnen und Antifaschisten in verschiedenen Redebeiträgen deutlich, was sie vom „Bürgerdialog“ der AfD im Hans-Sachs-Haus halten: Sie forderten das Verbot der AfD!

Von ffz