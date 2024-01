Auch Heilbronn und Stuttgart sagen Nein zur AfD

Heilbronn: „Alle zusammen gegen Faschismus“!

"Alle zusammen gegen den Faschismus! Diese Parole der über 10.000 Menschen von jung bis alt, die an der Kundgebung des „Netzwerks gegen Rechts“ teilnahmen, hallte am 23. Januar über Marktplatz und Kiliansplatz in Heilbronn. Damit war die Teilnehmerzahl fast so groß wie bei den Massenprotesten gegen die Stationierung und den Unfall mit Pershing-II-Atomraketen auf der Heilbronner Waldheide in den 1980er-Jahren.



Die klare Ablehnung der AfD wurde auf zahlreichen selbstgemachten Schildern und Plakaten deutlich. Während der Reden war es sehr ruhig auf dem Marktplatz, die meisten hörten interessiert zu. Verhalten war der Applaus, als Vertreter von SPD und Grünen angekündigt wurden. Die meiste Zustimmung bekamen die Rednerinnen und Redner von Ver.di, vom Sozialverband VdK und auch der Oberbürgermeister, als die Spaltung und Demagogie der Faschisten entlarvt und angegriffen wurde.



So hat die AfD im Bundestag alle Gesetze abgelehnt, die die soziale Lage der einfachen Menschen verbessert hätten. Die Rednerin von Ver.di deckte die Rolle der Faschisten bei der Spaltung der Arbeiter und der Zerschlagung der Gewerkschaften auf. Einzig die Vertreter des kurdischen Kulturvereins griffen die Bundesregierung wegen ihrer Doppelmoral bei Waffenlieferungen an die faschistische Türkei an, die die kurdischen Gebiete brutal überfällt.

Die MLPD war mit ihrer Fahne, dem großen Transparent „Gib Antikommunismus, Rassismus, Faschismus und Antisemitismus keine Chance!“ und dem aktuellen Flugblatt zum Verbot der AfD Teil der Kundgebung. Kinder der Kinderorganisation ROTFÜCHSE haben Plakate mit der AfD als Wolf im Schafspelz gemalt. MLPD und Jugendverband REBELL diskutierten vor allem mit Jugendlichen über die Perspektive des antifaschistischen Kampfes. Dafür gab es eine große Offenheit. Die Jugend ist nicht die letzte Generation, sondern die Generation der Zukunft mit einer Perspektive im echten Sozialismus. Mindestens fünf Jugendliche für den Aufbau einer sozialistischen Jugendbewegung konnten gewonnen werden. Mit Kundgebungen und Demonstrationen im Umkreis von Heilbronn und gegen den Besuch von Alice Weidel am 23. März in der Stadt sind weitere Proteste geplant.

Über 20.000 bei Anti-AfD-Demo in Stuttgart

Am Samstag, den 20. Januar, demonstrierten auch in Stuttgart über 20.000 Menschen bei der Kundgebung „Alle zusammen gegen die AfD“.

Eine Rebellin berichtet: „Ich war mit Freunden dort. Es war sehr voll. Ich habe unsere Fahnen nicht gefunden. Es war gut. Wir haben noch eine Spontandemo gestartet. Ich hab gut Flyer verteilt und ein paar neue Leute für das Pfingstjugendtreffen gewonnen“. Die Unterschriftenliste des REBELL sollte also immer dabei sein.