Gera

Antifaschistischer Protest gegen den Faschisten Höcke

Bundesweite Aufmerksamkeit erregte eine Protestkundgebung am 18. Januar in Gera-Zwötzen gegen eine Veranstaltung der AfD mit dem faschistischen Volksverhetzer Björn Höcke. Bei der Veranstaltung handelte es sich um einen angeblichen „Bürgerdialog“ zum Thema „Asylchaos in Gera“. Nachdem die Stadt bisher vor allem durch die rechten "Montagsspaziergänge" in den bürgerlichen Medien aufgetaucht ist, war es gut, dass der aktuelle Protest gegen Höcke nun auch auf der Straße sichtbar wurde. Etwa 300 Menschen nahmen daran teil. Ein Teil war auch aus den umliegenden Orten gekommen.

