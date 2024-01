Kommt zahlreich zum ersten bundesweiten Vorbereitungstreffen

Es findet von 10 Uhr bis 14 Uhr statt und wird den Startschuss für die Vorbereitung des 21. Internationalen Pfingstjugendtreffens geben, das am 18. und 19. Mai im Ferienpark Thüringer Wald stattfinden wird. Wir erarbeiten auf Grundlage bewährter Prinzipien, wie man selbstorganisiert, selbstfinanziert und überparteilich ein so großes Projekt auf die Beine stellt. Wir rechnen mit zahlreichen Jugendlichen, Vertretern örtlicher Bündnisse und Vorbereitungsgruppen, von Trägerorganisationen und mit Veranstaltern, von Vereinen aus der Region, interessierten Einzelpersonen, örtlichen Aktivisten aus der Kinder- und Jugendarbeit. Es werden dort die wesentlichen jetzt notwendigen Beschlüsse gefasst, Gemeinschaftsaufgaben vergeben und deren planmäßige Umsetzung geklärt.

Wer möchte, kann schon am Samstag vorher anreisen und sich an einem freiwilligen Arbeitseinsatz im Ferienpark Thüringer Wald beteiligen. Das dient dem Erhalt und Ausbau der wunderschönen Anlage. „Ohne diese selbstlosen Arbeitseinsätze, die man auch Subbotniks nennt, gäbe es keine selbstorganisiertes Internationales Pfingstjugendtreffen. Für uns ist es selbstverständlich, mit anzupacken und die Jugend in diesem Geist zu erziehen – das stärkt Selbstvertrauen, Zusammenhalt und Stolz auf die geleistete Arbeit“, so Johanna Jensen vom Sprecherkreis. Wir wenden uns parallel an Vereine aus der Region und beginnen mit der Werbung in der unmittelbaren Umgebung. Abends feiern wir gemeinsam. Wir beginnen am Samstag, den 3. Februar, um 9.15 Uhr, mit einer Begrüßung und einer filmischen Präsentation der Geschichte des Ferienparks.

Für die Übernachtung im Ferienpark bringt bitte einen Schlafsack oder Bettwäsche mit. Für die Teilnahme muss ein persönlicher Beitrag für Übernachtung und Verpflegung von 16,50 Euro eingeplant werden. Bitte melde dich vorher unter buero@pfingstjugendtreffen.de an.