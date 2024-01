Kalifornien: Streiks an Universitäten

Am Montag traten rund 28.000 Beschäftigte an 21 Universitäten im US-Bundesstaat Kalifornien in den Streik für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen, beteiligt waren Professoren, Bibliothekare und Hausmeister. Die Gewerkschaft der Universitätsbeschäftigen CFA hatte einen fünftägigen Streik angekündigt, nach einem Tag einigte sich die Gewerkschaftsführung mit der Universitätsbehörde CSU auf einen neuen Tarifvertrag, bei dem gewisse Zugeständnisse beim Lohn gemacht wurden. Außerdem enthält der Vertrag einzelne Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen, so eine Verlängerung der Elternzeit. Der Streik endete am Dienstag früh, es folgt aber noch eine Abstimmung über den Vertrag.