Jugendverband REBELL

Klare Absage an die Hetzkampagne der "Bild" gegen Münchner Anti-AfD-Demo!

Am Wochenende demonstrierten über 1,5 Millionen Menschen in Deutschland gegen die Rechtsentwicklung und vor allem die AfD. In München war der Andrang auf die Demonstration so groß, dass sie vorzeitig abgebrochen werden musste!

Von as