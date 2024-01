Am Wochenende beteiligten bis zu 4000 Menschen in Melbourne an einer einer Demonstration für einen sofortigen Waffenstillstand und an einer Blockade des Frachthafens von Melbourne. Die zweitägige Blockade eines Containerterminals verhinderte die Entladung eines israelischen Schiffes und führte zu einem Stau von vier anderen Containerschiffen. Die Aktion zielt darauf ab, Druck auf die australische Regierung auszuüben, ihre Unterstützung für die israelische Regierung einzustellen.