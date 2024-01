Lauterbachs Gesundheitsreform

Zusammenlegung der Notrufnummern setzt Menschenleben aufs Spiel!

Die Tagesschau berichtete am 16.01.24, dass Bundesgesundheitsminister Lauterbach die Notfallversorgung reformieren will. Die Notfall-Ambulanzen sollen entlastet werden, in dem die Notrufnummern 112 und 116117 zusammengeschaltet werden.

Ulrich Achenbach