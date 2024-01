Madrid: Zehntausende fordern "Stoppt den Völkermord in Palästina"

Zehntausende demonstrierten am vergangenen Samstag in Spanien unter der Losung "Stoppt den Völkermord in Palästina" gegen den israelischen Militäreinsatz in Gaza, bei dem bisher mindestens 25.000 Menschen in Gaza gestorben sind. Allein in Madrid waren zwischen 25.000 (Polizei) bis 50.000 (Veranstalter) auf der Straße. Weitere große Demonstrationen fanden in Barcelona, Sevilla und Valencia statt, dazu auch viele kleinere in anderen Regionen. Es sind die bisher größten Proteste in Spanien seit Beginn des israelischen Krieges gegen Gaza. Die Demonstranten forderten von der spanischen Regierung, jede Unterstützung der Netanjahu-Regierung einzustellen.