Wir treten in einen dreitägigen Hungerstreik

Gegen die Isolation und Rechtsbeschränkungen durch den türkischen Staat in den Gefängnissen treten wir in einen dreitägigen Hungerstreik!

Die sozialistische Jugendorganisation Young Struggle wird in Berlin einen dreitägigen Solidaritätshungerstreik gegen die Isolationspolitik in der Türkei und Nordkurdistan, gegen die Nichtfreilassung und das Sterbenlassen kranker Gefangener, gegen die Unterdrückung der Gefangenen in den Gefängnissen und gegen die Beschränkung ihrer Rechte beginnen.



Wir treten vom heutige 24. bis 26. Januar in einen dreitägigen Hungerstreik, um die laufenden Proteste gegen die Isolation in der Türkei und in Kurdistan und den Solidaritätshungerstreik zu unterstützen, der heute von unseren Genossinnen und Genossen von der ESP begonnen wurde, um die Forderungen der politischen Gefangenen auf die Straße zu tragen und gegen die Isolationspolitik. Datum: 24. Januar 2024; Uhrzeit: 12 Uhr; Ort: Oranienplatz (Kreuzberg) - 10999 Berlin.

Die MLPD unterstützt den Kampf für die Freiheit aller politischen Gefangenen auf antifaschistischer Grundlage. Sie hat sich in der Vergangenheit in anderem Zusammenhang bereits solidarisch, differenziert und kritisch mit der Kampfform des Hungerstreiks auseinandergesetzt: Mehr dazu hier