Am Mittwoch traten Arbeiter, organisiert in der Gewerkschaft SITAUDI im Audi-Werk in Puebla in den Streik, um eine Lohnerhöhung durchzusetzen. Rund 1000 Arbeiter protestierten vor dem Werk und riefen: "Wir sind Arbeiter, keine Bettler!" Die Arbeiter hatten das Angebot von Audi, die Löhne um 6,5 Prozent zu erhöhen, abgelehnt. Sie fordern 15,5 Prozent mehr Lohn. Insgesamt beschäftigt Audi rund 5000 Arbeiter in dem Puebla-Werk.