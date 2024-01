Was ist unsre Rente wert, wenn allein zählt der Profit?

Als sie diese Frage von Markus Lanz in seiner Talkshow bekam, kam sie ins Schwitzen und erst nach mehrmaligem Nachbohren kam die Antwort: “Ich würde davon ausgehen, dass wir ungefähr bei 2000 Euro liegen.“. „Oh Mann, wo lebt die denn“, dachte sich der Zuschauer. In den sozialen Netzwerken erntete sie zu Recht Empörung. Denn die tatsächliche Durchschnittsrente beläuft sich nach 45 Arbeitsjahren aktuell auf 1.543 Euro.



„Da sieht man doch, in welcher Realität die Politiker leben. Die denken, die Rentner bekommen genug, da kann man auch mal was kürzen oder teurer machen…“.¹ hieß es in einer Antwort auf die Aussage von Frau Lang. Wer Politik im Interesse der Banken und Konzerne macht, hat sich um niedrigen „Verdienst“ nicht zu sorgen. Dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, wenn ihre Vertreter von den Problemen und Zukunftsängsten der einfachen Leute keine Vorstellung haben. Hätte man Ricarda Lang nach der Rente eines Politikers gefragt, wäre die Antwort wahrscheinlich wie aus der Pistole geschossen gekommen. Ees sind nämlich, je nach Dauer der Mitgliedschaft im Bundestag, mehrere Tausend Euro monatlich.



Dabei spiegelt die oben genannte Zahl nur den Durchschnittswert wider. Laut Statistischem Bundesamt bekommen 7,5 Millionen Menschen, fast die Hälfte aller Rentner, eine Nettorente von unter 1250 Euro und ein Viertel unter 1000 Euro. Frauen erhalten teilweise über 400 Euro weniger als Männer.² Ein schreiender Skandal in einem Land, in dem das Gesamtvermögen der fünf reichsten Menschen seit 2020 inflationsbereinigt um rund drei Viertel von 89 auf 155 Milliarden US-Dollar stieg.¹

Nach wie vor bleibt die Rentenpolitik ein Betrugsmodell. Die meisten werden nach diesem Modell weiterhin ihr Alter in Armut verbringen, statt es zu genießen, bzw. bis zum Ende arbeiten müssen, um über die Runden zu kommen.



Altersarmut – ein Thema, auf das sich auch die AfD, aufzusatteln versucht. Die meisten ihrer Funktionäre und Abgeordneten brauchen sich über dieses Thema wenig Gedanken zu machen. Das Programm der AfD bietet für die Masse der Bevölkerung keine Lösung. Sie will die Rentenbeitragszahler entlasten. Das Geld dazu soll unter anderem in Klimaschutzprojekten gespart werden. Von einer Gesamtlösung ist diese Forderung aber weit entfernt, zumal die AfD statt eines festen Eintrittsalters, die Arbeiter so lange ausbeuten will, bis sie sich ihr Rentenleben selbst „leisten“ können – heißt übersetzt: Jeder soll privat selbst vorsorgen. Wie das die Millionen Mindestlohnbezieher machen sollen – darauf gibt die AfD keine Antwort.⁵ Abgesehen davon ist diese private Rente voll im Interesse der Versicherungskonzerne und der Spekulanten an der Börse.



Die Krisen, die im Kapitalismus eine Gesetzmäßigkeit sind, werden verstärkt auf den Rücken der Bevölkerung abgeladen. Die Ursache liegt aber nicht bei einzelnen Politikern. Im Kapitalismus bestimmen die Monopole die Politik. Rentner müssen im Kapitalismus durchgefüttert werden, aber bitte so billig und so wenige Jahre wie möglich. Deshalb sollen die Arbeiter möglichst lange für den Kapitalisten Profit schaffen und werden dann ihre restlichen Jahre wie Abfall behandelt. Um diesem Übel an die Wurzel zu gehen, müssen wir das ganze System überwinden.

Die MLPD ist im Gegensatz zu den Monopolparteien eine echte Arbeiterpartei. Persönliche Bereicherung oder Karrierismus liegen ihren Mitgliedern fern. Stattdessen sollen die Arbeiter selber das Heft in die Hand nehmen. Das kann nur im echten Sozialismus geschehen. Da steht der Mensch im Mittelpunkt, nicht der Profit. Die Lebenserfahrung der Älteren soll den Jüngeren ein Vorbild sein. Für die Erziehung der Jugend kommt den Rentnern eine wichtige Aufgabe zu.



In der Sozialpolitik fordert die MLPD die Rente ab 60 Jahren für Männer und 55 Jahren für Frauen, Schicht- und Schwerarbeiter. Die Höhe soll auf 70 Prozent des Nettoverdienstes angehoben werden. Im Sozialismus gilt: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung. Wer das erkämpfen will, ist – in jedem Alter - bei der MLPD richtig. Nur gemeinsam und organisiert kann ein solcher Kampf geführt und gewonnen werden.



Gegen die Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten auf die breiten Massen gehen die bundesweiten Montagsdemos seit bereits 20 Jahren auf die Straße. Hier ist der richtige Platz, um gegen diese Entwicklung zu protestieren und sich zusammenzuschließen