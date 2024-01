Fester Platz im Kalender: Sommercamp von REBELL und ROTFÜCHSEN!

Vom 20. Juli bis 4. August werden in Truckenthal/Thüringen Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland zusammenkommen. Das Sommercamp steht unter dem Motto: Rebellischer Urlaub im Thüringer Wald – wir sind Umweltkämpfer! Ab sofort könnt ihr euch mit dem Flyer anmelden. Das sind die Preise (Frühbucher-Rabatt bis 19.5.): 1. Woche (20.7.-27.7.): 173 €, 2. Woche: 198 € (27.7.-4.8.), beide Wochen 371 €. Die An- und Abreise wird gemeinsam regional organisiert. Infos und Preise dazu folgen.

Wie sieht das Sommercamp aus?

Auf dem Jugendcamp leben wir in Zeltgruppen zusammen. Jede Zeltgruppe hat einen Schwerpunkt: das Abendprogramm, die Küche, den Sport, die Öffentlichkeitsarbeit oder der Betrieb des Kiosk. Natürlich gehören Erholung, Feiern und Ausflüge fest zum Programm. Das alles gemeinsam, mit einer solidarischen Streitkultur, ohne Sexismus, Rassismus, Drogen, Alkoholmissbrauch und Egoismus. Sport spielt eine große Rolle, für den Spaß, aber auch um uns fit zu halten: Täglicher Frühsport macht wach, mittags kann man sich jeden Tag eine Stunde auspowern. Ob Kampfsport, Volleyball oder Yoga – wir sind gespannt, was die Sport-Zeltgruppe vorbereiten wird. In der ersten Woche wird eine zweitägige Rennsteig-Wanderung angeboten, das ist Abenteuer und Herausforderung in einem. Als besonderes sportliches Highlight freuen wir uns schon auf ein großes 5-Kampf-Turnier und Fußballturnier am 3. August, mit anschließendem Konzert. Jeder Bestandteil wird selbst organisiert vorbereitet. Hier lernt die Jugend, Verantwortung zu übernehmen, gestützt auf viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Jede Zeltgruppe hat einen Spül- oder Putzdienst, die sie fest durchführt. So ist es für alle schön.

Es erwartet euch auch ein spannender Workshop mit dem Titel „Mensch und Natur retten – echter Sozialismus!“. Was bedeutet es, wenn eine globale Umweltkatastrophe begonnen hat? Welche Zusammenhänge gibt es in der Biosphäre und wie ernst ist die Lage? Wir können wir unter diesen Bedingungen für die Zukunft kämpfen? Verharmlosern und Klimaleugnern von der AfD wird hier eine klare Absage erteilt. Statt die Augen zu verschließen, beschäftigen wir uns erst recht gründlich mit der Situation. Nur so kommen wir in die Lage, wirklich was zu verändern. Praktisch werden wir Waldeinsätze zur Wiederaufforstung des Thüringer Walds machen. Doch: Nur wer eine Perspektive hat, kann dem Übel auch wirklich an die Wurzel. Warum ist der echte Sozialismus dem Kapitalismus überlegen? Wie kommen wir dahin? Wie konnte es dazu kommen, dass es heute kein sozialistisches Land auf der Welt mehr gibt und wie wird kontrolliert, dass er nicht verraten wird? All das klären wir! Vorkenntnisse sind nicht nötig.

An einem Tag in der Woche wird gehämmert, gesägt und gestrichen. Wir helfen, die Anlage zu verschönern. Die Aufforstungseinsätze im Wald sehen wir auch als Training für künftige Zeiten, in denen wir im Wiederaufbau nach Umweltschäden vorne dran stehen müssen. Wir richten eine Naturhütte ein, in der jeder die Vorgänge in der Natur erleben kann. Auch werden wir die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Buchenwald besuchen. Kein Fußbreit den Faschisten! Fest zum Selbstverständnis gehört, dass wir das Camp in der Umgebung bekannt machen. Wir helfen mit beim Wahlkampf der Internationalistischen Liste / MLPD und lernen, überzeugend für unsere Sache einzustehen. Ein Highlight wird die Auftaktkundgebung am 27. Juli in Erfurt. Abends ist dann noch lang nicht Schluss, denn hier erwartet euch immer etwas Neues: Internationale Nacht, Veranstaltungen zu brennenden Themen wie Drogen oder Handysucht, Liederabende, Disco und Karaoke und vieles mehr. Das Sommercamp ist Urlaub für Azubis, Studierende, Flüchtlinge, rebellische Mädchen und Kinder.

Damit das alles Wirklichkeit wird und sich schlussendlich jeder das Sommercamp leisten kann, rufen wir dazu auf, überall Sommercamp-Sparklubs aufzubauen. Sammelt Spenden für dieses tolle Projekt und wir schlagen vor, dass sich jede größere REBELL-Gruppe ein Ziel von 100 Euro an Spenden fürs Sommercamp setzt. Auch werden wir die Vorbereitung dieses Mal etwas anders machen: Jung und alt werden in Teams zusammen arbeiten, die ihre Bereiche leiten und echte Experten werden, z.B. wie man eine Großküche führt oder den Kiosk schmeißt. Bewerbt euch dafür!