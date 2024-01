Vorstellung des Ergänzungsbands „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ bei Thalia

In der Buchhandlung sahen wir uns zunächst um und stellten fest, dass Bücher zur Umweltfrage dort verkauft werden. Einen Info-Tisch, wie in einigen anderen Buchhandlungen, gab es nicht. Wir gingen an die Kasse, erklärten dort kurz unser Anliegen. Daraufhin wurde der Geschäftsführer informiert, der kurz darauf erschien und fragte, was er für uns tun könne.



Wir stellten uns als Verlagsvertreter vor und zeigten ihm das Buch, damit er sich einen äußeren Eindruck verschaffen kann. Wir fassten kurz die Besonderheit des Inhalts zusammen, dass die Umweltkatastrophe bereits eingesetzt hat, und hoben hervor, dass diese Neuerscheinung das Sortiment gut ergänzen würde. Er war sehr aufgeschlossen und sah selbst die Bedeutung der Umweltfrage. Dass der Kapitalismus der Hauptverursacher der Umweltzerstörung ist, stimmte er zu: „Ja, da muss die ganze Politik geändert werden.“ Wir schlugen das Buch kurz auf, um die Inhalte zu präsentieren und erwähnten, dass es ein Ergänzungsband zum Buch „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ ist. Die dort getroffenen Prognosen sind schneller eingetroffen als befürchtet. Daraus erklärt sich auch, dass der Ergänzungsband nicht mit Seite 1 anfängt. „Dann müsste der erste Band auch mit angeboten werden,“ meinte er.



Eine Frage von ihm war noch, ob diese Bücher bei „libri“ gelistet sind, was wir bejahten. Er will wohlwollend prüfen und sah eigentlich kein Problem, es ins Sortiment aufzunehmen. Am Schluss bedankte er sich für das persönliche Gespräch und den Infoflyer zum Buch.

Alle Infos aus der Mappe haben sich als hilfreich erwiesen. Ein positives Erlebnis, das hilft, weiterzumachen.