Antifaschistische Montagsaktion am 5. Februar in Balingen

Am Montag, 5. Februar lädt die Montagsaktion Zollernalb zur ersten Kundgebung in diesem Jahr um 17.30 Uhr bei der Stadtkirche in Balingen ein.

Die Bundesweite Montagsdemobewegung ruft aktuell zu antifaschistischen Protesten auf! Keinen Fußbreit der AfD und Neofaschisten! Kampf der Rechtsentwicklung! Sie schreibt: „Wir begrüßen die antifaschistischen Massenproteste. Bis zu 2 Millionen Menschen gingen in den letzten zwei Wochen auf die Straße – Montagsdemonstranten waren selbstverständlich mit dabei. Wir fortschrittlichen Montagsdemos „Montag ist Tag des Widerstands!“, die es seit 2004 gibt, machen seit Jahren auf unseren Montagsdemos eine systematische Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit gegen die Demagogie der AfD.“

Seit 20 Jahren organisiert auch die Montagsaktion Zollernalb auf antifaschistischer Grundlage den Protest gegen die Regierungen, die für die Hartz-Gesetze verantwortlich sind. Sie ist auch ein Gegenpol zu den „Montagsspaziergängern“, die unangemeldet unter Beteiligung von bekannten Mitgliedern der faschistischen „Heimat“ (früher NPD) in Balingen unterwegs sind.

Nicht erst, weil es derzeit in aller Munde ist, sagt die Montagsaktion als Trägerorganisation des Internationalistischen Bündnisses ganz klar: „Gib Antisemitismus, Rassismus, Faschismus und Antikommunismus keine Chance“.