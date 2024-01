Antifaschistischer Gruß aus Börgermoor

Auf der Rückfahrt aus dem Ostfrieslandurlaub, inklusive Teilnahme an einer Anti-AfD-Demonstration mit 4.000 Teilnehmern in Emden, bot sich ein Abstecher zur Gedenkstätte des ehemaligen KZ Börgermoor an:

"Doch für uns gibt es kein Klagen,

ewig kanns nicht Winter sein.

Einmal werden froh wir sagen,

Heimat du bist wieder mein!

Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor!"



Für das Verbot aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda!