ASLEF-Lokführer streiken - ohne 40-Prozent Mindestbetrieb

Keine Busse und Straßenbahnen auch bei der HAVAG. Am Freitag bleiben Busse und Straßenbahnen der Halleschen Verkehrs-AG (HAVAG) im Depot. Die Gewerkschaft ver.di ruft bundesweit zu Streiks (außer Bayern auf). In der Saalestadt wird den ganzen Tag gestreikt. Gegenwärtig finden in allen Bundesländern Tarifverhandlungen zwischen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und den Kommunalen Arbeitgeberverbänden (KAV) statt. In Sachsen-Anhalt hat die erste Verhandlungsrunde am 12. Januar 2024 in Halle stattgefunden. Im Zuge dieser Verhandlungen konnte keine Annäherung mit dem KAV Sachsen-Anhalt erzielt werden. Für mehr als 130 kommunale Unternehmen in den Städten und Landkreisen sowie insgesamt 90.000 Beschäftigte wird ein neuer Tarifvertrag verhandelt. Unterstützt werden die Beschäftigten in dieser Tarifrunde von Fridays for Future.