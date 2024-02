Die Duisburger Demonstration startet am Montag um 17.30 Uhr am lifesaver-Brunnen auf der Duisburger Königstraße.

Im Aufruf der Herner Montagsdemo heißt es "Nie wieder heißt: Verbot der AfD jetzt! Die seit 2004 aktive Herner Montagsdemo ruft am kommenden Montag zum antifaschistischen Protest auf. „Nie wieder heißt: Verbot der AfD jetzt! - Gegen AfD und Faschismus“.

Die Protestaktion beginnt am Montag, 5. Februar 2024 um 17.30 Uhr am Robert-Brauner-Platz in Herne Auf dem Programm steht ein Offenes Mikrophon auf der Kundgebung und eine Demo. Aufgerufen wird: „Weitersagen, hinkommen, Position beziehen, Zeichen setzen.“