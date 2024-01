Webinar der Einheitsfront am 4. Februar

Sie schreibt:

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde der Einheitsfront,

ich wünsche euch allen ein gesundes, zukunftsgewandtes und kämpferisches neues Jahr, in dem wir mit viel Kraft die Einheitsfront und unsere Organisationen weiter aufbauen. Ich lade euch ganz herzlich ein zu unserem nächsten Webinar am 4. Februar um 14 Uhr (mitteleuropäische Zeit). Ihr könnt euch mit diesem Link einwählen.

Beraten wollen wir dieses Mal:

1. Blick in die Welt, bringt hier auch eure Berichte ein von den Aktivitäten am Umweltkampftag und zur Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf

2. Vorbereitung des Internationalen Frauentags am 8. März 2024

Bitte meldet euch für Beiträge zu allen Tagesordnungspunkten an. Die Eingangsstatements können fünf Minuten lang sein. Bitte gebt eure Eingangsstatements bis zum 1. Februar ab, damit die Übersetzer sich vorbereiten können.

Mit solidarischen Grüßen

Monika Gärtner-Engel

Co-Präsidentin