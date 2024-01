Politischer Aschermittwoch der MLPD: Zunder für den Antikommunismus - Kultur und gutes Essen für die Gäste

In den Reden werden die Herrschenden mit angriffslustiger Polemik "derbleckt" - so sagt man in Bayern. Für die Gäste gibt es Kultur, gutes Essen, viel zu lachen und Nachdenkliches. Erstmals kommt zum Aschermittwoch in Bayern, vielmehr ins fränkische Nürnberg, die MLPD-Voritzende Gabi Fechtner und hält dort die Aschermittwochsrede

Hier die Daten aller bisher feststehender Veranstaltungen: