Am Samstag Revue: "Sie haben schon mal in den Abgrund geschaut"

Save the Date! Verpasst nicht eine weitere Aufführung zum Gedenken an den Hamburger Aufstand 1923. Am Samstag, dem 3. Februar 2024, wird die Theaterrevue „Sie haben schon mal in den Abgrund geschaut“ in der Aula der Ganztagsschule Fährstraße Hausnummer 90 in Hamburg-Wilhelmsburg aufgeführt. Einlass ist ab 18 Uhr und der Beginn der Vorstellung um 18:30 Uhr. Für den Eintritt haben wir eine Spendenempfehlung von 6.- bis 9.- €.