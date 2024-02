Sofortige Rücknahme der Entlassungen von Bergleuten bei Implats in Rustenburg!

Der weltgrößte Platinproduzent Implats in Rustenburg, Südafrika, hat am 26. Januar, nur einen Tag, nachdem die Polizei einen der im Streik befindlichen Bergarbeiter getötet hatte, die Entlassung von 12000 der 28000 streikenden Kumpel verkündet! Einer der betroffenen Kollegen dokumentiert eine SMS, die er vom Unternehmer erhalten hatte: „Als Konsequenz ihrer Abwesenheit bei der Anhörung, bei der sie erklären sollten, an einer illegalen Streikaktion teilgenommen zu haben, hat das Unternehmen entschieden, sie in Abwesenheit zu entlassen. Sie haben 3 Tage Zeit, Berufung einzulegen.“

Die Kumpel fordern beträchtliche Lohnerhöhungen. „Wir werden nicht zurückweichen, egal, was sie sagen oder tun; wir werden bis zum letzten Blutstropfen kämpfen“, so einer der Anführer des Streiks.

Wir fordern die sofortige Rücknahme der angedrohten Entlassungen und Annahme der Lohnforderung der Bergarbeiter!

Auch in Peru sind die Bergleute und insbesondere die aktiven Gewerkschafter von Entlassungen und erzwungenen Kündigungen betroffen. Seit fast fünf Monaten wird erkrankten Kollegen, darunter dem Mitglied der Internationalen Koordinierungsgruppe der Bergarbeiterkoordinierung, sein Lohn nicht ausgezahlt und die Bergarbeiterfamilien leiden. Wir protestieren gegen diese Willkürmaßnahmen und Repessionen gegen Kollegen, die sich für ihre berechtigten Forderungen einsetzen!

Wir fordern entsprechend unseres Kampfprogramms von allen Regierungen dieser Welt, das Koalitions-, Versammlungs- und das Verhandlungsrecht zu schützen. Wir kämpfen für den Erhalt und die Erweiterung bürgerlich-demokratischer Rechte und Freiheiten! Sofortige Auszahlung der Löhne!

Solidaritätserklärungen an: info@minersconference.org. Wir leiten sie weiter.

Mehr auf der Webseite der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung