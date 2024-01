Israel verunglimpft UNRWA - Mehrere Länder stellen Zahlungen ein

Wahr oder gelogen - auf jeden Fall kein Grund, die gesamte Organisation mit 13.000 Beschäftigten im Gazastreifen und 30.000 insgesamt zu verunglimpfen und ihr die finanziellen Mittel zu entziehen. Sie leistet wichtige Hilfe im vom Vernichtungsfeldzug Israels geschundenen Gazastreifen und seiner Bevölkerung. Laut UN-Ge­ne­ral­se­kre­tär António Gu­ter­res sind neun der zwölf be­schul­dig­ten Mit­ar­bei­ter entlassen worden. Würde man dem Roten Kreuz die Zahlungen sperren, wenn zwölf von 30.000 Mitarbeitern der AfD-Mitgliedschaft überführt würden?

Die USA, Großbri­tan­ni­en, Deutsch­land und min­des­tens sie­ben wei­te­re Län­der stell­ten die Zah­lun­gen an die UN­R­WA ein. Dies ist ein ungeheuerlicher Angriff in einer Situation, in der im Ga­za­strei­fen mehr als ei­ne hal­be Mil­li­on Men­schen unter einer akuten Hun­gers­not leiden, kaum ein Krankenhaus noch funktionsfähig ist, eine Million Menschen auf der Flucht sind. Israel verbreitete die Vorwürfe gegen die UNRWA am Freitag, dem gleichen Tag, an dem der Internationale Gerichtshof in Den Haag das Land aufforderte, mehr Hilfen und Schutz der Zivilbevölkerung des Gazastreifens zu gewährleisten.

Es sei „im­mens un­ver­ant­wort­lich, ei­ne Be­hör­de und ei­ne gan­ze Ge­mein­schaft, der sie dient, zu sank­tio­nie­ren, nur weil ei­ni­gen Per­so­nen kri­mi­nel­le Hand­lun­gen vor­ge­wor­fen wer­den“, sag­te UN­R­WA-Chef Phil­ip­pe Laz­za­ri­ni. Der is­rae­li­sche Au­ßen­mi­nis­ter Is­ra­el Katz for­der­te gestern den Rück­tritt Laz­za­ri­nis.

Sofortige Wiederaufnahme der deutschen Zahlungen an das UN-Flüchtlingshilfswerk!

Das imperialistische Israel muss den Krieg gegen die palästinensische Zivilbevölkerung umgehend beenden!