Landesweiter Frauenprotest gegen Morde an Frauen

Die Gewerkschaft Ver.di ruft Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich am Donnerstag, dem 1. Februar, zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Betroffen sind die größeren Flughäfen in Deutschland. Bei den Luftsicherheitsfachkräften handelt es sich um die Sicherheitsleute, die in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle und in Servicebereichen tätig sind. Ver.di will in den aktuellen Verhandlungen mehr Gehalt für die Sicherheits- und Servicekräfte an den Flughäfen erkämpfen. Der Bundesverband für Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) hat bisher, laut der Gewerkschaft, nur unzureichende und nicht einigungsfähige Angebote unterbreitet.