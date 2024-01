Kommt zum Info-Stand und zur Kundgebung des Freundeskreises Mouhamed!

Aufgrund des Prozessverlaufs wird der Freundeskreis Mouhamed am 31. Januar 2024 nicht nur Prozessbeobachter schicken, sondern einen Info-Stand und eine Kundgebung vor dem Dortmunder Landgericht organisieren.

Die Aussagen der Betreuer der Jugendhilfeeinrichtung beim letzten Prozesstag haben die Einschätzung vom Freundeskreis Mouhamed bekräftigt, dass nicht nur der Schütze wegen Totschlags angeklagt werden müsste, sondern auch der Einsatzleiter der Polizei wegen der Anstiftung dazu!

Der Info-Stand und die Kundgebung des Freundeskreises Mouhamed soll auch dazu beitragen, dass das Bestreben des Richters durchkreuzt wird, den Einblick der Öffentlichkeit ins Prozessgeschehen zu beschränken.

Deshalb: Beteiligt Euch am Info-Stand des Freundeskreises Mouhamed (ab 9 Uhr) und an der Kundgebung (ab 10 Uhr da sein) am Landgericht Dortmund, Haupteingang Kaiserstraße 34. Wir fordern: