Münchner Montagsdemo ruft zum antifaschistischen Protest auf

Hier der Aufruf der Bundesweiten Montagsdemobewegung

Bundesweit gehen Menschen in vielen Städten massenhaft auf die Straße. In München demonstrierten am 22. Januar 2024 rund 250.000 gegen Rechts und Faschismus. Die systematische Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit gegen die Demagogie der AfD muss weitergehen. „Keinen Fußbreit den Faschisten!“

Die AfD gibt sich als Unterstützer der kleinen Leute, bekämpft aber die hart erkämpften Rechte der Arbeiterbewegung wie die Sozialversicherungssysteme. Sie hetzt gegen Bürgergeldbezieher. Sie steht klar auf der Seite der Großkonzerne, deren Profite sollen unangetastet bleiben. Vermögenssteuer und Unternehmenssteuer will sie ganz abschaffen, nur noch die Einkommens- und Umsatzsteuer sollen bleiben – die Steuern, die die Massen zahlen! Die AfD hetzt gegen Gewerkschaften und ihre Streiks. Bei den berechtigten Bauern-Protesten versuchte die AfD heuchlerisch, als „Protest-Partei“ Einfluss zu gewinnen, obwohl sie vorher genau wie die Parteien der Bundesregierung und die CDU im Rechnungsprüfungsausschuss den Subventionsstreichungen zugestimmt hat.

Ein breiter überparteilicher Protest gegen die Gefahr des Faschismus ist dringend notwendig. Dazu eghört auch der Protest gegen die Heuchelei der Bundesregierung, die selbst die Abschaffung minimalster Rechte von Flüchtlingen und Abschiebungen im großen Stil betreibt und sich jetzt mit an die Spitze der Proteste gegen die AfD stellen wollen!

Seit fast 20 Jahren kämpfen wir als soziales Gewissen auf der Straße überparteilich gegen die unsoziale Politik der unterschiedlichsten Bundesregierungen, für die Rettung der Umwelt, gegen die Beteiligung an imperialistischen Kriegen wie in der Ukraina oder im Nahen Osten mit Waffenlieferungen. Für die internationale Solidarität!

Kommt und stärkt die antifaschistischen Proteste! Für das Verbot der AfD! Für ein Verbot aller faschistischen Organisationen! Rede- und Kulturbeiträge sind am Offenen Mikrofon auf antifaschistischer Grundlage willkommen.

5. Februar um 18 Uhr auf dem Münchner Marienplatz