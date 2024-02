Neues Kurzvideo von Tassilo Timm

In der Millionenstadt eThekwini (Durban) in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal gibt es seit längerem in bestimmten Stadtteilen Probleme mit der Wasserversorgung. Teilweise kommt überhaupt kein Wasser aus der Leitung, teilweise nur 1-2 Stunden am Tag. An vielen Stellen sind die Einwohner auf Trinkwasserlieferungen durch LKWs angewiesen. Diese Woche kam es zu Protesten der Anwohner in verschiedenen Vierteln, Hunderte blockierten Durchgangsstraßen und forderten endlich Maßnahmen. Die kommunalen Behörden erklären, der Wassermangel hinge vor allem mit dem schnellen Bevölkerungswachstum in der Stadt zusammen, aber auch mit Vandalismus.