Übermorgen: Webinar der Einheitsfront am Sonntag wird spannend!

Es gibt kurz vor dem Webinar noch einmal schöne Neuigkeiten und eine Änderung der Tagesordnung: Wir haben eine bisher einzigartige Fülle von Anmeldungen zum "Blick in die Welt". Es sind allein zehn Beiträge angekündigt aus Palästina, Russland, der Ukraine, Italien, dem Kongo, dem Sudan, über die Bauernkämpfe in Deutschland, ein Brief aus dem Gefängnis im Iran, sowie Berichte von den Delegationen beim COP28 in Dubai und dem Gegengipfel in Kolumbien. Wie immer wird danach auch noch Diskussionsbedarf bestehen! So käme bei der bisherigen Tagesordnung der Internationale Frauentag am 8. März zu kurz, da sehr spät dran. Deshalb werden wir nur einen Tagesordnungspunkt machen und die Beiträge zum Internationalen Frauentag gleich in der ersten Reihe der Eröffnungsbeiträge einbringen. Dann wird die allgemeine Diskussion eröffnet und ich bitte auch alle, den 8. März auch in ihre Überlegungen und Diskussionsbeiträge einzubeziehen!

Kommt alle rechtzeitig, damit ihr keinen der spannenden Beiträge verpasst. Wir fangen wie immer pünktlich an.



Eine deutsche, eine englische, eine spanische und eine türkische Übersetzung sind bereits zugesagt. Eine arabische, eine französische und eine russische Übersetzung werden noch organisiert.

Herzliche Grüße von Monika Gärtner-Engel und Edithluz Castro, Co-Präsidentinnen der Einheitsfront im Auftrag des Konsultativkomitees.

Link zum Webinar: https://us02web.zoom.us/j/87168240154?pwd=L0I3Mjc2MzVsRmlGNXJ6c2ppaTE0Zz09

Das Webinar findet statt am Sonntag, den 4. Februar um 14 Uhr (mitteleuropäische Zeit). Um den Termin in deiner lokalen Zeit anzuzeigen, klicke auf diesen Link: https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=United+Front+Webinar&iso=20240204T14&p1=195&ah=3